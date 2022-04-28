Байден попросить Конгрес про додатковві 33 млрд доларів для України

Президент США Джо Байден, сьогодні, 28 квітня, виступив із заявою щодо ситуації в Україні.

Однією із тем було постачання Україні військової допомоги. Президент США наголосив, що українцям потрібна зброя для того, аби захиститися від російської агресії.

Байден анонсував, що попросить Конгрес ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування в розмірі 33 млрд дол., спрямоване на допомогу Україні. За його словами, ця допомога має бути затверджена якомога раніше.

"Ми повинні продовжувати надавати Україні військову допомогу, техніку, боєприпаси для того, вони могли врятувати життя і продовжувати чинити опір. Дуже важливо, щоб ця допомога була затверджена якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що війна Росії проти України завершиться вже дуже скоро.

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