Байден повідомив, яку зброю отримала Україна

Президент США Джо Байден повідомив, що держава передала Україні ракетну та протикорабельну зброю та інше військове спорядження. Водночас партнери передали артилерію, танки та інше озброєння.

Президент США наголосив, що Україні треба надавати найновіше озброєння.

Про це американський лідер заявив під час свого звернення щодо ситуації в Україні 28 квітня.

"Ми відправили тисячі протикорабельних засобів, ракетних засобів, радіолокаційні системи, понад 50 млн боєприпасів. Лише Сполучені Штати надали 10 протиброньованих систем. Десять до одного – тобто 10 на кожен російський танк", – розповів Байден.

Він також повідомив про надання Україні важливих розвідданих, щоб допомогти державі оборонятися.

"І ми також підтримуємо постійний потік допомоги від партнерів та союзників. Це і артилерія, і танки, і інше важке озброєння. І це потрібно пришвидшити. Ми повинні надавати найновіше озброєння. За останні тижні це озброєння вже потрапило до України і може застосовуватися безпосередньо на полі бою", – наголосив президент США.

Нагадаємо, Байден також анонсував, що попросить Конгрес ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування в розмірі 33 млрд дол., спрямоване на допомогу Україні.

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