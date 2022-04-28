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Або ми продовжимо підтримку, або спостерігатимемо, як Росія знищує Україну - Байден

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Або ми продовжимо підтримку, або спостерігатимемо, як Росія знищує Україну - Байден

Associated Press

Президент США Джо Байден 28 квітня під час свого виступу пообіцяв підтримувати Україну.

Він зазначив, що цивілізований світ не може спостерігати за тим, як Росія знищує Україну.

Про це президент США сказав у четвер, 28 квітня, під час свого виступу. 

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Ми повинні це робити спільно з нашими партнерами та союзниками. Але ми також повинні зробити свою частину цієї роботи. Вартість цієї боротьби не є дешевою, але якщо ми дозволимо цій агресії продовжуватись, то це нам коштуватиме ще дорожче. Або ми продовжуватимемо підтримувати Україну, або ми спостерігатимемо за тим, як росіяни продовжуватимуть руйнувати Україну. Ця країна щодня платить життям людей", - сказав Джо Байден. 

Нагадаємо, 28 квітня німецький Бундестаг підтримав надання Україні важкого озброєння. За таке рішення проголосувала як опозиція, так і коаліція. 

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