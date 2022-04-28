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Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння

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Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння

Associated Press

У четвер, 28 квітня, німецький Бундестаг підтримав надання Україні важкого озброєння.

За надання Україні зброї проголосувала, як опозиція, так і коаліція. Деякі німецькі парламентарі розкритикували Шольца за зволікання з наданням зброї для України. 

Про це повідомляє Spiegel. 

Як пише DW, після тижнів суперечок опозиційний Союз і світлофорна коаліція СДПН, Зелених і ВДП у Бундестазі спільно проголосували за поставку важкого озброєння в Україну.  Як йдеться в заяві, підписаній лідерами фракцій, це сильний сигнал відповідальності перед Україною та єдності проти загарбницької війни Росії.

"Парламентарі наголошують, що Німеччина твердо стоїть на боці України в її боротьбі за свободу. Підтримка права України на самооборону є важливою для захисту миру та свободи в Європі, а також для пошуку дипломатичного рішення", - йдеться у повідомленні. 

Під час дебатів за надання Україні зброї лідер фракції Союзу Фрідріх Мерц (ХДС) різко розкритикував на канцлера Олафа Шольца. Оскільки канцер тижнями уникав дискусії про поставки зброї і вагався. 

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