У Франції заарештували віллу колишнього зятя Путіна

Казначейство європейської держави наклало арешт на маєтки Олега Дерипаски, Кирила Шамалова та Муси Бажаєва.

Французьке казначейство заарештувало три нові вілли російських бізнесменів — Олега Дерипаски, Кирила Шамалова та Муси Бажаєва — розташовані на півдні країни.

Про це повідомив канал BFM TV.

Вілла, яка описується журналістами як "дуже велика", що належить мільярдеру та засновнику алюмінієвого гіганта "Русал" Олегу Дерипасці, розташована між муніципалітетами Сен-Тропе та Раматюелем і була придбана 2005 року.

Другий маєток, який потрапив під арешт, належить колишньому зятю президента Росії Володимира Путіна, 32-річному бізнесменові Кирилу Шамалову. Об'єкт розташований у Біарриці та був придбаний 2012 року. Мовник зазначив, що Шамалов є колишнім чоловіком молодшої дочки глави російської держави Катерини Тихонової. Також він є сином Миколи Шамалова, який відомий як "особистий банкір Путіна".

Третя вілла, заарештована французькою владою — великий маєток на Блакитному березі в Сен-Жан-Кап-Феррі, належить чеченському бізнесменові Муси Бажаєву, який придбав його у 2000-х роках. Будинок є копією палацу, розташованого поруч із Версальським палацом. Бажаєв очолює енергетичну групу Alliance та посідає 139 місце у списку найбагатших людей РФ за версією Forbes.

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