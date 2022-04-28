Во Франции арестовали виллу бывшего зятя Путина

Казначейство европейского государства наложило арест на имения Олега Дерипаски, Кирилла Шамалова и Мусы Бажаева.

Французское казначейство арестовало три новых виллы российских бизнесменов – Олега Дерипаски, Кирилла Шамалова и Мусы Бажаева – расположенные на юге страны.

Об этом сообщил канал BFM TV.

Вилла, которая описывается журналистами как "очень большая", принадлежащая миллиардеру и основателю алюминиевого гиганта "Русал" Олегу Дерипаске, расположена между муниципалитетами Сен-Тропе и Раматюэлем и была приобретена в 2005 году.

Второе поместье, попавшее под арест, принадлежит бывшему зятю президента России Владимира Путина, 32-летнему бизнесмену Кириллу Шамалову. Объект расположен в Биаррике и был приобретен в 2012 году. Телеканал напомнил, что Шамалов является бывшим мужем младшей дочери главы российского государства Екатерины Тихоновой. Также он сын Николая Шамалова, который известен как "личный банкир Путина".

Третья вилла, арестованная французскими властями — большое имение на Лазурном берегу в Сен-Жан-Кап-Ферри, принадлежит чеченскому бизнесмену Муссе Бажаеву, купившего его в 2000-х годах. Дом является копией дворца, расположенного рядом с Версальским дворцом. Бажаев возглавляет энергетическую группу Alliance и занимает 139 место в списке богатейших людей РФ по версии Forbes.

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