Байден сообщил, какое оружие получила Украина

Президент США Джо Байден сообщил, что государство передало Украине ракетное, противокорабельное оружие и другое военное снаряжение. В то же время, партнеры передали артиллерию, танки и другое вооружение.

Президент США подчеркнул, что Украине нужно предоставлять новейшее вооружение.

Об этом американский лидер заявил во время своего обращения 28 апреля по поводу ситуации в Украине.

"Мы отправили тысячи противокорабельных средств, ракетных средств, радиолокационные системы, более 50 млн. боеприпасов. Только Соединенные Штаты предоставили 10 противобронированных систем. Десять к одному — то есть 10 на каждый российский танк", — рассказал Байден.

Он также сообщил о предоставлении Украине важных разведданных, чтобы помочь обороняться государству.

"И мы также поддерживаем постоянный поток помощи от партнеров и союзников. Это и артиллерия, и танки, и другое тяжелое вооружение. И это нужно ускорить. Мы должны предоставлять новейшее вооружение. За последние недели это вооружение уже попало в Украину и может применяться непосредственно на поле боя", – подчеркнул президент США.

Напомним, Байден также анонсировал, что попросит Конгресс принять законопроект о дополнительном финансировании в размере 33 млрд долл., направленном на помощь Украине.

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