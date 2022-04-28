Терміни подання декларації під час війни: коли відзвітувати перед податковою

Терміни подання декларації під час війни: коли відзвітувати перед податковою

Щорічно в зазначений термін громадяни повинні надати до податкових інспекцій декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік. У 2022 році установлений термін подання декларації припадав на 2 травня. Однак війна внесла свої корективи. Коли подавати декларації, з'ясовував ТСН.ua

Декларацію не потрібно подавати, якщо людина отримувала лише доходи, які оподатковувались при виплаті. Це офіційна заробітна плата, продаж майна з нотаріальним посвідченням, відсотки за депозитами тощо.

Фізичні особи повинні подавати декларацію та платити податок якщо вони отримували:

дохід від здачі майна в оренду, лізинг чи суборенду;

дохід від продажу чи обміну нерухомості. Оподатковується у тому разі якщо здійснена 2-а і подальші операції за рік, або якщо продається перший об'єкт за рік, але він перебував у власності менше 3-х років;

дохід від продажу чи обміну рухомого майна - автомобілів, мотоциклів, мопедів оподатковується починаючи з 2-го продажу за рік;

дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі, якщо розмір земельної ділянки перевищує 2 га.

дохід від продажу власної продукції тваринництва, якщо сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати;

дохід від продажу інвестиційних активів, крім облігації внутрішньої державної позики;

іноземні доходи;

додаткове благо, наприклад, якщо особі списано кредит не в межах процедури банкрутства.

До якого числа подавати декларацію 2022

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу. Згідно з поправками українці, які не можуть подати вчасно декларацію, повинні зробити це протягом 3 місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Однак експерти звертають увагу на формулювання закону. Вона вказує, що перенести момент подання декларації можна лише у випадку, коли не має чим заплатити податок, а не коли хочеться притримати кошти.

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