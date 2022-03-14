Чи безпечно купувати нерухомість під час війни: відповідь експертів

чи можна купувати нерухомість під час війни

Чи можна в умовах воєнного стану купувати, продавати нерухомість. Наскліьки це небезпечно, розбирався ТСН.ua

Західна Україна за 18-й день війни стала надійним прихистком для українців, що рятуються від війни. Хтось зупиняється тут не надовго, щоб рушити далі до Європи, хтось - намагається тут влаштуватися тимчасово. Є і такі, що збираються осісти тут назавжди.

У зв’язку з цим на Західній Україні відзначається ріст попиту і, відповідно, цін на нерухомість. За даними Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) 3% з тих, хто примусово залишив свої домівки та поселився в західних областях України, зацікавлені в отриманні якоїсь нерухомості.

Президент асоціації спеціалістів з нерухомості України Юрій Піта попереджує про небезпеку придбання нерухомості під час війни

Чому не можна купувати нерухомість під час війни?

З початку війни, за словами президента АФНУ зі зрозумілих причин не працював Державний реєстр прав на нерухоме майно. Угоди купівлі, продажу об’єктів нерухомості не вкладалися . За інформацією Міністерства фінансів України, планується відновити доступ до Держреєстру в районах, де не має військових дій. Проте функціонал деяких послуг, скоріш за все, будуть обмеженим.

Тому до кінця військового положення в Україні, спеціалісти з АФНУ не радять укладати договори поза Держреєстру, як, наприклад, купувати нерухомість за довіреністю, підписувати попередні договори, тощо, через незахищеність даних операцій. Тим більше не можна користуватись всілякими «схемами».

Придбання квартир сьогодні із дотриманням усіх юридичних вимог сьогодні не можливе. В першу чергу через те, що будь-яка угода відповідно Цивільного кодексу України, ст. 233 може бути визнана недійсною через важкі для неї обставини незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину. А війна є, напевно, найважчою обставиною.