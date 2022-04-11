За яких умов банки можуть заблокувати зарахування готівки фізичною особою

За яких умов банки можуть заблокувати зарахування готівки фізичною особою

Під час воєнного стану банки залежно від суми готівки банки можуть перевірити джерело надходження коштів та заблокувати гроші. За яких умов, з'ясовував ТСН.ua

Протягом воєнного стану згідно з рішенням НБУ у разі зарахування коштів у сумі понад 400 тис. грн банк має право попросити у клієнта документи про джерело таких коштів. У випадку, якщо клієнт не надасть відомостей про походження перерахованих коштів, операції з рахунку клієнта будуть обмежені.

У такому випадку можна буде здійснювати лише наступні фінансові операції:

на підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком,

на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком,

на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.

Для закупівлі товарів необхідних для нашої армії на прохання волонтерів Національний банк дозволив переказувати фізичним особам іноземну валюту за кордон у межах 400 тис. грн щомісяця (за офіційним курсом НБУ). До таких товарів належать:

бронежилети,

каски,

шоломи,

військова і тактична форма, військове та тактичне взуття,

захисний одяг,

спальні мішки,

каримати та засоби для надання домедичної допомоги,

оптичні прилади для слідкування,

безпілотні літальні апарати.

Розрахунки за експортно-імпортні операції з 5 квітня 2022 року повинні здійснюватися за 90 днів.

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