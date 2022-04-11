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За яких умов банки можуть заблокувати зарахування готівки фізичною особою

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За яких умов банки можуть заблокувати зарахування готівки фізичною особою

Банки можуть заблокувати перекази / Прокуратура міста Києва

Під час воєнного стану банки залежно від суми готівки банки можуть перевірити джерело надходження коштів та заблокувати гроші. За яких умов, з'ясовував ТСН.ua

Протягом воєнного стану згідно з рішенням НБУ у разі зарахування коштів у сумі понад 400 тис. грн банк має право попросити у клієнта документи про джерело таких коштів. У випадку, якщо клієнт не надасть відомостей про походження перерахованих коштів, операції з рахунку клієнта будуть обмежені.

У такому випадку можна буде здійснювати лише наступні фінансові операції:

  • на  підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком,
  • на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком,
  • на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.

Для закупівлі товарів необхідних для нашої армії на прохання волонтерів Національний банк дозволив переказувати фізичним особам іноземну валюту за кордон у межах 400 тис. грн щомісяця (за офіційним курсом НБУ). До таких товарів належать:

  • бронежилети,
  • каски,
  • шоломи,
  • військова і тактична форма, військове та тактичне взуття,
  • захисний одяг,
  • спальні мішки,
  • каримати та засоби для надання домедичної допомоги,
  • оптичні прилади для слідкування,
  • безпілотні літальні апарати.

Розрахунки за експортно-імпортні операції з 5 квітня 2022 року повинні здійснюватися за 90 днів. 

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