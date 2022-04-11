НБУ перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд грн

НБУ перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд грн

На спецрахунку залишилося ще 16 млн грн.

Станом на 11 квітня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить 16 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Загалом НБУ вже перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд грн.

Від дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 14,7 млрд грн в еквіваленті. Понад 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Також станом на 11 квітня залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить 321 млн грн.

Міністерство соціальної політики України вже перерахувало з нього майже 80 млн грн на допомогу постраждалим від збройної агресії рф.

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Нагадаємо, у НБУ розповіли, що відбувається з курсом гривні під час воєнного стану.

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