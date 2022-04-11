НБУ перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд грн

НБУ перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд грн

На спецсчете осталось еще 16 млн грн.

По состоянию на 11 апреля остаток средств на спецсчете, который открыл Национальный банк для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет 16 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В целом НБУ уже перечислил на нужды военных около 14,8 млрд грн.

С дня открытия спецсчета на него было перечислено более 14,7 млрд грн. в эквиваленте. Более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Также по состоянию на 11 апреля остаток средств на счету Министерства социальной политики, открытый Национальным банком для гуманитарных целей, составляет 321 млн грн.

Министерство социальной политики уже перечислило с него почти 80 млн грн в помощь пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.

Напомним, в НБУ рассказали, что происходит с курсом гривны во время военного положения.

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