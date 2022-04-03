кому не потрібно платити податок на землю / ТСН.ua

Кому не потрібно платити податок на землю під час війни

Кому не потрібно платити податок на землю під час війни

Розповідаємо, як в період воєнного стану змінилися умови плати податків на землю

Щоб підтримати економіку, підприємців, громадян, які працюють, український уряд запровадив низку пільг. Серед них і скасування податку на землю.

Хто, коли і в якому випадку не буде платити податок на землю

Від 1 березня 2022 року до 31 грудня року, який буде наступним за роком у якому буде скасований воєнний стан, податок на змелю не буде нараховуватися. Йдеться про податок на змелю та орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Не потрібно платити за ділянки у власності або ними користуються на умовах оренди фізичні чи юридичні особи:

розташовані на територіях на яких ведуться або велися бойові дії;

ділянки на тимчасово окупованих територіях;

ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами, чи на яких наявні фортифікаційні споруди.

Території, на яких ведуться бойові дії, які були під тимчасовою окупацією, визначає Кабінет міністрів.

Після того, як буде оприлюднений перелік таких територій, ті, хто платить за землю в межах визначених територій повинні при подачі податкових декаларацій за березень 2022 року, у податкових зобов'язувань задекларованих до сплати за березень змінити на "0". Це не стосується податкових зобов'язань за січень і лютий 2022 року. Код пільги-2120.

Як заповнювати уточнюючі податкові декларації із земельного податку та орендної плати за 2022 рік можна подивитися тут.