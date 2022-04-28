Блинкен: "Украина должна сама решать, атаковать ли российские объекты"

В Госдепе США считают, что Украина должна сама решать, атаковать ли объекты на территории России.

Запад пытается поставлять Киеву более современное и более тяжелое вооружение.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Сенате.

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“Вопрос заключается в том, должны ли украинцы совершать действия, выходящие за пределы их границ. Моя точка зрения заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае – это их решение", – сказал Блинкен.

Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны реален и поэтому эту опасность нельзя недооценивать. Также Лавров пригрозил, что вооружения, которые поставляет Запад Украине, будут целью для вооруженных сил России.

Как Европа в обход санкций поставляла вооружение России - "Ночная варта"

Россия обвинила Украину в ударах по объектам на ее территории, в частности, по нефтебазе в Белгороде, но украинские силы не подтверждают ни один из ударов.

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