64-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро являются важным магическим инструментом.

Карты Таро появились в Средневековье и благодаря популяризации его в мистических фильмах и сериалах стали обычным атрибутом гадалки. Однако карты Таро – это гораздо больше, чем просто мантичный инструмент, ведь они напрямую работают с нашим подсознанием, помогая выйти из конфликтных ситуаций, понять свои желания и стремления и узнать возможное будущее.

Что же нас всех ждет 28 апреля 2022, в 64-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть одна карта Таро, которая принадлежит так называемым младшим арканам Таро, которые символизируют бытовые нюансы и две карты, принадлежащие к старшим арканам и символизируют важные жизнеутверждающие вещи.

Начинает наше расписание карта Таро под названием "Иерофант".

Эта карта свидетельствует о сотрудничестве, уважении, традициях и определенных церемониях. Иногда эту карту Таро трактуют как символ брака или заключения договоров. Что бы то ни было, ваши отношения точно перейдут на новый уровень.

Она подсказывает о том, что следует лучше узнать своего партнера, завоевавшего ваше сердце. Планы со второй половинкой следует начать воплотить в жизнь. Но для этого нужны изменения, не стоит вязнуть в рутине. Для нового – не цепляйтесь за старое. А кроме ваших принципов, есть еще и мнение других людей.

Также читайте Гороскоп на 28 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Продолжает наше расписание карта Таро под названием "Семерка кубков". Она рассказывает о мечтательности, которая может вредить вашей работе. Также вы заботитесь о своих слабостях, а не думаете о новых вершинах, которые стоит покорить. В течение этой недели именно это будет мешать. Не стоит упустить возможности, которые дарит вам жизнь.

Отсутствие организованности, строительство "воздушных замков" и повышенные ожидания не помогут вам в карьере. Прекращайте лениться, проявляйте инициативность и приступайте к работе, а не к сладким мечтам.

Завершает наш розклад карта Таро под названием "Отшельник".

Эта карта Таро символизирует поиск внутренней мудрости, страх открытия тайн, желание узнать правду любой ценой и потребности в самоанализе. Речь идет о том, что перед строительством стоит сначала разобраться с собственными комплексами.

Сейчас стоит задуматься – двигаться дальше или разрывать отношения, чего вы от них хотите на самом деле. Сделайте перерыв в погоне под названием отношения, откажитесь от чужих мыслей о вашей любви. Нужно все взвесить, чтобы двигаться дальше. Не бросайтесь в реку страсти торчком головой.

Читайте также:

Как пережить ужасы войны: астролог Игорь Нехаев и психолог Диана Нехаева