64-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

64-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро є важливим магічним інструментом.

Карти Таро з'явилися у Середньовіччі і завдяки популяризації їх у містичних фільмах та серіалах стали буденним атрибутом ворожки. Проте карти Таро - це набагато більше, ніж просто мантичний інструмент, адже вони напряму працюють з нашою підсвідомістю, допомагаючи вийти з конфліктних ситуацій, зрозуміти свої бажання та прагнення й дізнатися можливе майбутнє.

Що ж на нас усіх чекає 28 квітня 2022 року, у 64-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо одну карту Таро, яка належить до так званих молодших арканів Таро, які символізують побутові нюанси та дві карти, які належать до старших арканів та символізують важливі життєствердні речі.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Ієрофант".

Ця карта свідчить про співпрацю, повагу, традиції та певні церемонії. Іноді цю карту Таро трактують як символ шлюбу або укладення договорів. Що б там не було, ваші стосунки точно перейдуть на новий рівень.

Вона підказує про те, що слід краще пізнати свого партнера, який завоював ваше серце. Плани з другою половинкою слід почати реалізовувати у життя. Але для цього потрібні зміни, не варто грузнути у рутині. Для нового — не чіпляйтеся за старе. А окрім ваших принципів, є ще й думка інших людей.

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Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Сімка кубків". Вона розповідає про замріяність, яка може шкодити вашій роботі. Також ви опікуєтеся своїми слабкостями, а не думаєте про нові вершини, які варто підкорити. Протягом цього тижня саме це буде заважати. Не варто проґавити можливості, які дарує вам життя.

Відсутність організованості, будівництво "повітряних замків" і завищені очікування не допоможуть вам у кар'єрі. Припиняйте лінуватися, проявляйте ініціативність та беріться до роботи, а не до солодких мрій.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Самітник".

Ця карта Таро символізує пошук внутрішньої мудрості, страх відкриття таємниць, бажання дізнатися правду за будь-яку ціну та потребу у самоаналізі. Йдеться про те, що перед будівництвом стосунків варто спочатку розібратися з власними комплексами.

Зараз варто замислитися - рухатися далі чи розривати стосунки, чого ви від них хочете насправді. Зробіть перерву у гонитві під назвою стосунки, відмовтеся від чужих думок про ваше кохання. Потрібно все зважити, щоб рухатися далі. Не кидайтеся у річку пристрасті сторч головою.

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