Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині (фото)

Зранку 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині та поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Там нічого не було. Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону", - написав він.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали двох російських агентів, які працювали на спецслужби окупантів. Перший мав "влитися" до територіальної оборони, щоб збирати та зливати дані про особовий склад, озброєння та позиції ЗСУ.

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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