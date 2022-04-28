Visa втратила $34 млн після виходу з російського ринку

Visa втратила $34 млн після виходу з російського ринку

Після виходу міжнародної платіжної системи Visa з Росії компанія отримала збиток у вигляді загальних та адміністративних витрат на $35 млн.

Visa витратила $25 млн на підтримку співробітників компанії в Росії та в Україні.

Про це йдеться у звіті компанії.

Виторг від бізнесу у Росії за 2021 фінансовий рік і першу половину 2022 року становила 4% від усієї консолідованої чистої виручки.

За підсумками першого півріччя 2021–2022 фінансового року, чистий прибуток Visa збільшився до $7,6 млрд.

Нагадаємо, міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard пішли з російського ринку ще на початку березня. Причина для таких дій – війна Росії проти України.

“Ми змушені діяти після неспровокованого вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали”, – заявила головна виконавча директорка Visa Inc. Ел Келлі.

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard припиняють роботу в Росії

Раніше стало відомо, що система грошових переказів з Британії Paysend зупиняє роботу в РФ через війну проти України.

Нагадаємо, вже сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікує повний список.

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