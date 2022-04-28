Visa потеряла $34 млн после выхода из российского рынка

После выхода международной платежной системы Visa из России, компания получила ущерб в виде общих и административных расходов на $35 млн.
Visa потратила $25 млн на поддержку сотрудников компании в России и Украине.
Об этом говорится в отчете компании.
Выручка от бизнеса в России за 2021 финансовый год и первую половину 2022 года составила 4% от всей консолидированной чистой выручки.
По итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года чистая прибыль Visa увеличилась до $7,6 млрд.
Напомним, что международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка еще в начале марта. Причина для таких действий – война России против Украины.
"Мы вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали", — заявила главный исполнительный директор Visa Inc. Эл Келли.
Ранее стало известно, что система денежных переводов из Британии Paysend останавливает работу в РФ в результате войны против Украины.
Напомним, уже сотни компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикует полный список.
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