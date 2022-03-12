Bauer покинул российский и белорусский рынки

Канадский производитель хоккейного снаряжения отреагировал на войну России с Украиной.

Компания хоккейной экипировки Bauer прекратит поставки своей продукции в Россию и Белоруссию на три вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рик Вестхед.

"Генеральный директор Bauer Hockey Эд Киннали сообщил мне, что компания временно перестала вести бизнес в России и Белоруссии", — отметил журналист.

Несмотря на решение о прекращении работы в России и Беларуси, Bauer Hockey сохранит спонсорские контракты с российскими игроками в НХЛ Андреем Василевским, Никитой Кучеровым и Кириллом Капризовым.

"Мы временно приостановили все поставки Bauer в Россию и Беларусь. Мы продолжим следить за этой чрезвычайно сложной, быстро развивающейся ситуацией", — сказал Эд Киннали.

Напомним, уже более полутора сотен компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикуют полный список.

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