Bauer покинув російський та білоруський ринки

Канадський виробник хокейної амуніції відреагував на війну Росії з Україною.

Компанія хокейного екіпірування Bauer припинить постачання своєї продукції в Росію та Білорусь на трі вторгнення російських окупаційних військ на територію України.

Про це в своєму Twitter повідомив журналіст Рік Вестхед.

"Генеральний директор Bauer Hockey Ед Кінналі повідомив мені, що компанія тимчасово припинила вести бізнес у Росії та Білорусі", - зазначив журналіст.

Незважаючи на рішення припинити роботу в Росії та Білорусі, Bauer Hockey збереже спонсорські контракти з російськими гравцями в НХЛ Андрієм Василевським, Микитою Кучеровим та Кирилом Капризовим.

"Ми тимчасово призупинили всі постачання Bauer до Росії та Білорусі. Ми продовжимо стежити за цією надзвичайно складною ситуацією, що швидко розвивається", – сказав Ед Кінналі.

Нагадаємо, вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

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