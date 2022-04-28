Росіяни обстрілюють Луганську область: за добу загинуло четверо мирних мешканців

Росіяни обстрілюють Луганщину: протягом минулої доби армія держави-терористки 29 разів російська армія завдавала ударів по мирним помешканням людей.

Внаслідок ворожих атак протяго минулої доби в області загинули чотири людини. Поранення отримали чотири мирні мешканці.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

У Гірському загинув 58-річний місцевий житель. Чоловік вийшов на подвір’я біля свого будинку, але не встиг сховатися від вогню росіян. У Сєвєродонецьку загинула 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську – два чоловіки.

Російські окупанти десять разів обстрілювали Попасну та Лисичанськ. Чотири рази - Гірську громаду. Армія країни-агресорки застосувала авіацію, системи залпового вогню, ствольну артилерію, мінометну зброю. Відомо про ще десять зруйнованих будинків в Попасній.

Крмі того, у Лисичанську внаслідок атак агресора там знищено ще 13 будинків. Загалом за добу ліквідована 21 пожежа, що виникла внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ.

Нагадаємо, розпочалася 64 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони. На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове.

Читайте також: