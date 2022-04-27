У Кривому Розі зробили безкоштовним проїзд у комунальному транспорті

У Кривому Розі зробили безкоштовним проїзд у комунальному транспорті

У Кривому Розі Дніпропетровської області від 27 квітня зробили безкоштовним проїзд у комунальному транспорті - тролейбусах та трамваях.

Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, безкоштовно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці. Для проїзду не треба надавати жодні документи.

"У місті комунальний транспорт працює стабільно – тролейбуси, трамваї, "швидкісний" працюють на маршрутах з 05:00 ранку до 23:00 години. Приватні перевізники працюють із 06:00 до 20:00. Але, зі зрозумілих причин, автобусів та маршруток значно менше", - додав Вілкул.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня російські окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.

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