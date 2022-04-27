В Кривом Роге сделали бесплатным проезд в коммунальном транспорте

В Кривом Роге Днепропетровской области с 27 апреля сделали бесплатным проезд в коммунальном транспорте – троллейбусах и трамваях.

Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, бесплатно пользоваться транспортом могут не только жители города, но и военные и переселенцы. Для проезда не нужно предъявлять никаких документов.

"В городе коммунальный транспорт работает стабильно — троллейбусы, трамваи, "скоростной" работают на маршрутах с 05:00 утра до 23:00. Частные перевозчики работают с 06:00 до 20:00. Но, по понятным причинам, автобусов и маршруток гораздо меньше", — добавил Вилкул.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

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