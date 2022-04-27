Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии

В ночь на 27 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка масла и сильный пожар", — написал он.

Спасатели несколько часов тушили огонь. Один работник предприятия ранен, его госпитализировали.

Напомним, на Днепропетровщине 26 апреля подразделение ПВО сбило российскую ракету с переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

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