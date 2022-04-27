Мэр Новомосковска согласен переименовать город, но при одном условии

Городской голова Новомосковска Сергей Резник не прочь идеи переименовать свой город.

Однако самое переименование мэр предлагает отложить до победы над оккупантами.

Об этом он написал в Телеграмм.

Резник убежден, что "только рабы могут называть свои улицы, площади и города в честь завоевателей".

Он пояснил, что название города напрямую под действие закона о декоммунизации не подпадает, потому что к Новомосковску нельзя применить ни одно из предусмотренных в законе определений – "коммунистическое", "нацистское" или "тоталитарное".

Мэр напомнил, что сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о деколонизации топонимии. То есть предлагается запретить названия пропагандирующих и символизирующих государство-оккупанта географических объектов. По его словам, даже если этот законопроект не будет поддержан народными депутатами, то вопрос – переименовывать ли, или оставить название Новомосковск, громада все равно будет поднимать.

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"Но не сейчас. Почему не сейчас? Хотя бы потому, что окончательное решение в вопросе переименования города принимает не городская, а Верховная Рада – по представлению городского совета. Что касается представления городского совета, то я убежден, что оно должно базироваться на учете мнения широкого круга общественности", – сказал Резник.

Мэр отметил, что приблизительная пятая-шестая часть населения города выехала в западные области страны или за границу.

"Если большинство горожан все же выскажется за переименование города, тогда будем определяться с названием. В какой форме мы это сделаем – подумаем вместе. В любом случае это будет проходить демократически. Но после нашей победы. А сейчас каждому из нас есть чем заниматься. Сейчас другие приоритеты", – подытожил он.

Напомним, что в Киеве демонтируют около 60 памятников культуры, связанных с Россией.

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