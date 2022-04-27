27 апреля 2022 – этот день в истории, основные события

27 апреля 2022 – среда. 63-й день войны России против Украины. 117-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

27 апреля — Всемирный день графического дизайна. В то же время это событие – профессиональный праздник для всех тех, кто работает в этой достаточно креативной сфере. Главная цель этого дня – повысить осведомленность общества о важности графического дизайна в современном мире.

27 апреля также — День азбуки Морзе. Именно в этот день 1791 родился американский изобретатель Сэмюэл Морзе. Позже он создал специальную систему передачи информации с помощью тире и точек. Хотя в настоящее время используется несколько измененное кодирование информации.

А еще 27 апреля – Международный день собаки-поводыря. Это событие ежегодно проходит в последнюю среду апреля. Впервые животных начали тренировать в качестве компаньонов для потерявших зрение людей после Первой мировой войны в Германии.

27 апреля – какой сегодня праздник в церковном календаре

27 апреля – день памяти папы Мартына I / commons.wikimedia.org

27 апреля в церковном календаре – день памяти папы Мартина I. Он был уроженцем Тосканской области в Италии. Получил хорошее образование, а затем поступил в клир Церкви в Риме. Когда папа Теодор I умер, именно пресвитер Мартин был избран на престол. Он решительно восстал против лжи монофелитов, которую тогда поддерживали император Констанс и Константинопольский патриарх Павел II. Потому папу Мартина I по приказу императора несколько раз пытались убить. Однако все попытки оказались тщетными.

В конце концов, папу Мартына I отправили в Херсонес (ныне Автономная Республика Крым) в ссылку. Там он умер.

Памятные даты 27 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 27 апреля:

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1509 год — Венеция была отлучена от церкви папой Римским Юлианом II;

1565 год — на Филиппинах основали первое испанское поселение под названием Себу;

1644 год – в Канаде впервые высадили пшеницу;

1828 год – открытие Лондонского зоосада;

1965 год — в США получили патент на подгузники "Памперс";

1981 год — в компании "Xerox" анонсировали выход информационной системы под названием "STAR 80102, это был первый массовый компьютер с мышкой и графическим интерфейсом, система имела 385 КБ оперативной памяти, винчестер на 40 МБайт, комплектовалась монитором и могла работать в локальных сетях;

1995 год — в Украине основали Государственное казначейство (казну).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 апреля

Какие сегодня именины : Мартын, Антон, Иван.

27 апреля родились:

1494 год — османский султан, при правлении которого Османская империя получила наибольшее расширение, муж Роксоланы Сулейман I Пышный;

1791 год — американский изобретатель и художник, автор азбуки Морзе Сэмюэл Финли Бриз Морзе;

1920 год – украинский математик, основатель современного подхода к задачам нелинейного анализа Марк Красносельский;

1966 год – мариупольский борец, первый чемпион Летних Олимпийских игр от Украины Вячеслав Олийнык;

1978 год — украинский хоккеист Олег Тимченко;

1994 год – украинский пловец, трехкратный чемпион и семикратный призер Летних Паралимпийских игр Евгений Богодайко.

Погода на 27 апреля

27 апреля в Киеве пасмурно, но без осадков. Во Львове будет облачно, днем возможен дождь, который закончится к вечеру. В Харькове небо будет покрыто облаками, без осадков. В Одессе со второй половины дня солнечно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +9 ночью. Во Львове +13 днем и +5 ночью. В Харькове +16 днем и +9 ночью. В Одессе +16 днем и +10 ночью.