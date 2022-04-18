Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Церковный календарь на май 2022 года

Дата публикации
Просмотры
612
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Церковный календарь на май 2022 года

Церковный календарь на май 2022 года / pixabay.com

Церковный календарь на май 2022 года.

В мае 2022 года христиан ожидает несколько больших церковных праздников. Среди них весенний день святого Николая и поминальный день. В последний месяц весны также принесет нам день Святого Георгия Победоносца и день Иоанна Богослова.

Православный календарь на май 2022 года на каждую дату

  • 1 мая – Поминальное воскресенье (Томина), день памяти преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита;
  • 2 мая – День памяти преподобного Иоанна Печерника;
  • 3 мая – Проводы, день памяти преподобного Теодора Трихины;
  • 4 мая – День памяти священномученика Януария и других;
  • 5 мая – День памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия;
  • 6 мая – День памяти великомученника Георгия Победоносца;
  • 7 мая – День памяти мученика Саввы Стратилата;
  • 8 мая – День памяти святых женщин-мироносиц, а также апостола евангелиста Марка;
  • 9 мая – День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского;
  • 10 мая – День памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня;
  • 11 мая – День памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других;
  • 12 мая – День памяти девяти мучеников в Кызице, преподобного Мнемона, чудотворца;
  • 13 мая – День памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова;
  • 14 мая – священномученика Макария, митрополита Киевского;
  • 15 мая – День памяти святого Атанасия Великого, архиепископа Александрийского;
  • 16 мая – День памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского;
  • 17 мая – День памяти мученицы Пелагии;
  • 18 мая – День памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена Мидийского;
  • 19 мая – День памяти праведного Иова Многострадального;
  • 20 мая – День памяти мученика Акакия и появление Честного Креста в Иерусалиме;
  • 21 мая – День памяти Иоанна Богослова;
  • 22 мая – Перенесение мощей Николая Чудотворца;
  • 23 мая – День памяти апостола Симона Зилота;
  • 24 мая – День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия;
  • 25 мая – День памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского;
  • 26 мая – День памяти мученицы Гликерии;
  • 27 мая – День памяти мученика Исидора;
  • 28 мая – День памяти преподобного Пахомия Великого;
  • 29 мая – День памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного;
  • 30 мая – День памяти апостола Андроника и других с ним;
  • 31 мая – День памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.
Следующая публикация