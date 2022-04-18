Церковный календарь на май 2022 года.

В мае 2022 года христиан ожидает несколько больших церковных праздников. Среди них весенний день святого Николая и поминальный день. В последний месяц весны также принесет нам день Святого Георгия Победоносца и день Иоанна Богослова.

Православный календарь на май 2022 года на каждую дату