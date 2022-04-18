Церковний календар на травень 2022 року

Церковний календар за днями на травень 2022 року.
В травні 2022 року на християн чекає кілька великих церковних свят. Серед них весняний день святого Миколая та поминальний день. Останній місяць весни також принесе нам день Святого Георгія Побідоносця та день Іоанна Богослова.
Православний календар на травень 2022 на кожну дату
- 1 травня – Поминальна неділя (Томина), день пам'яті преподобного Івана, учня Григорія Декаполіта;
- 2 травня – День пам'яті преподобного Івана Печерника;
- 3 травня – Проводи, день пам'яті преподобного Теодора Трихіни;
- 4 травня – День пам'яті священномученника Януарія та інших;
- 5 травня – День пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія;
- 6 травня – День пам'яті великомученника Георгія Побідоносця;
- 7 травня – День пам'яті мученника Сави Стратилата;
- 8 травня – День пам'яті святих жінок-мироносиць а також апостола євангеліста Марка;
- 9 травня – День пам'яті священномученника Василія, єпископа Амасійського;
- 10 травня – День пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього;
- 11 травня – День пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших;
- 12 травня – День пам'яті дев'ятьох мучеників у Кизиці, преподобного Мнемона, чудотворця;
- 13 травня – День пам'яті апостола Якова, брата святого Іоана Богослова;
- 14 травня – Священномученика Макарія, митрополита Київського;
- 15 травня – День пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського;
- 16 травня – День пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського;
- 17 травня – День пам'яті мучениці Пелагії;
- 18 травня – День пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена Мідійського;
- 19 травня – День пам'яті праведного Іова Багатостраждального;
- 20 травня – День пам'яті мученика Акакія та поява Чесного Хреста в Єрусалимі;
- 21 травня – День пам'яті Іоанна Богослова;
- 22 травня – Перенесення мощей Миколая Чудотворця;
- 23 травня – День пам'яті апостола Симона Зилота;
- 24 травня – День пам'яті рівноапостольних Кирила та Мефодія;
- 25 травня – День пам'яті святих Єпіфанія, єпископа Кіпру та Германа, патріарха Єрусалимського;
- 26 травня – День пам'яті мучениці Глікерії;
- 27 травня – День пам'яті мученика Ісидора;
- 28 травня – День пам'яті преподобного Пахомія Великого;
- 29 травня – День пам'яті сліпонародженного преподобного Теодора Освященного;
- 30 травня – День пам'яті апостола Андроніка та інших з ним;
- 31 травня – День пам'яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.