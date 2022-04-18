Церковний календар на травень 2022 року

Церковний календар за днями на травень 2022 року.

В травні 2022 року на християн чекає кілька великих церковних свят. Серед них весняний день святого Миколая та поминальний день. Останній місяць весни також принесе нам день Святого Георгія Побідоносця та день Іоанна Богослова.

Православний календар на травень 2022 на кожну дату