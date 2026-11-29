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РФ знову вгатила по Харкову: багато постраждалих, серед них маленька дитина
Окупанти дроном вдарили по промзоні Немишлянського району. За останніми даними, 11 осіб постраждали.
Росіяни продовжили сьогодні терор Харкова — у місті зафіксовано влучання.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ворог завдав удару по промзоні Немишлянського району. Наслідки уточнюємо. Постраждала однорічна дитина», — коротко написав він.
В ОВА уточнили, що удар завдали дроном. За останніми даними, 11 постраждалих.
Зазначимо, що зранку у Харкові під удар потрапила зупинка громадського транспорту — минулося без жертв та постраждалих.
Атака по Україні 29 листопада — що відомо
У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Україну 140 дронами. ППО збила 101 з них, зокрема 55 реактивних «Шахедів».
У Харкові ворожий дрон атакував парковку у Шевченківському районі міста, загорілось авто. Унаслідок ударів по Запоріжжю загинула жінка, ще двоє людей травмовані. На Одещині є руйнуванння та загибла людина.
Зрання у Сумах лунали вибухи — місто атакували «Шахедами».
Окупанти продовжують дронові атаки по Київській області. Протягом останньої доби наслідки ворожих атак зафіксовано у Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському районах.