Харків під атакою / © Associated Press

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Росіяни продовжили сьогодні терор Харкова — у місті зафіксовано влучання.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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«Ворог завдав удару по промзоні Немишлянського району. Наслідки уточнюємо. Постраждала однорічна дитина», — коротко написав він.

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В ОВА уточнили, що удар завдали дроном. За останніми даними, 11 постраждалих.

Зазначимо, що зранку у Харкові під удар потрапила зупинка громадського транспорту — минулося без жертв та постраждалих.

Атака по Україні 29 листопада — що відомо

У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Україну 140 дронами. ППО збила 101 з них, зокрема 55 реактивних «Шахедів».

У Харкові ворожий дрон атакував парковку у Шевченківському районі міста, загорілось авто. Унаслідок ударів по Запоріжжю загинула жінка, ще двоє людей травмовані. На Одещині є руйнуванння та загибла людина.

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Зрання у Сумах лунали вибухи — місто атакували «Шахедами».

Окупанти продовжують дронові атаки по Київській області. Протягом останньої доби наслідки ворожих атак зафіксовано у Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському районах.

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