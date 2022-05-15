"Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити "Євробачення-2023" – Ткаченко про перемогу Kalush Orchestra

"Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити "Євробачення-2023" – Ткаченко про перемогу Kalush Orchestra

Переможцем "Євробачення" у 2022 році став гурт Kalush Orchestra.

Після грандіозної перемоги Kalush Orchestra на міжнародному пісенному конкурсі держава вже починає роздумувати, "де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023".

Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram вранці 15 травня.

"Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023. Це одна з перших перемог, найбільша – попереду", - зазначив Ткаченко.

Голова Мінкульту зауважив, що ніхто не сумнівався у перемозі Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022".

"Хлопці, ви круті! Сміливість – це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світе!", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra здобув для України перемогу на конкурсі "Євробачення-2022" з великим відривом від конкурентів. У загальному підсумку у сумі балів від глядачів та журі Kalush Orchestra отримав 631 бал, на другому місці опинилася Велика Британія з сумою балів 466, трійку лідерів закриває Іспанія із балами – 459.

Як повідомлялося, гурт Kalush Orchestra випустив емоційний кліп на переможну пісню Stefania.

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