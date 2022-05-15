"Євробачення-2022": що відомо про переможця конкурсу – гурт Kalush Orchestra

"Євробачення-2022": що відомо про переможця конкурсу – гурт Kalush Orchestra

На 66-му конкурсі "Євробачення", який цьогоріч відбувся в Італії, перемогу здобула Україна.

Перше місце посів гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, що відомо про тріумфаторів.

Kalush Orchestra — український гурт, заснований 2021 року. Колектив отримав право представляти Україну на пісенному конкурсі після дискваліфікації Аліни Паш.

До гурту входять Олег Псюк — засновник і соліст, мультиінструменталісти Ігор Діденчук, Тимофій Музичук і Віталій Дужик, МС Килиммен та беквокаліст Джонні Дивний, якого на час конкурсу замінив Саша Таб.

Фото: Getty Images

Крім Stefania колектив також випустив сингл Shtomber Womber.

Зауважимо, Kalush Orchestra створили учасники гурту реп-гурту Kalush. Його назвали на честь Калуша, рідного міста Олега Псюка.

На відміну від основного колективу, вони роблять акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику. Обидва гурти існують паралельно та мають спільних учасників.

Цікаво, що фронтмен Олег Псюк до початку музичної кар'єри навчався в технікумі та працював на бетонному заводі.

Олег Псюк

2019 року він вирішив створити хіп-хоп гурт про що написав у Facebook. На таку пропозицію відгукнулися Ігор Діденчук та МС Килиммен.

Перший кліп на трек "Не маринуй" колектив випустив у жовтні того ж року.

Після виходу у листопаді 2019-го другого кліпу "Ти гониш" гурт підписав контракт з американським лейблом Def Jam. До слова, на цьому лейблі випускає альбоми Каньє Вест.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вів текстову онлайн-трансляцію фіналу "Євробачення-2022". Як минув вечір, дізнавайтеся тут.

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