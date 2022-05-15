"Євробачення-2022": результат голосування конкурсу

У ніч проти 15 травня стало відомо, хто переміг на конкурсі "Євробачення-2022".

Так, цьогорічним тріумфатором став український гурт Kalush Orchestra. Пропонуємо ознайомитися із результатом голосування журі та глядачів. Так, на конкурсі найменше балів отримала Німеччина (6), тоді як переможця оцінили в 631 бал.

У Великої Британії, яка отримала срібло, – 466 балів, а у Іспанії на 7 менше – 459.

4 місце – Швеція – 438

5 місце – Сербія – 312

6 місце – Італія – 268

7 місце – Молдова – 253

8 місце – Греція – 215

9 місце – Португалія – 207

Норвегію оцінили у 182 бали, Нідерланди – 171, Польщу – 151. Лише на 10 менше отримала Естонія – 141.

Литва – 128

Австралія – 125

Азербайджан – 106

Швейцарія – 76

Румунія – 65

Бельгія – 64

Вірменія – 61

Фінляндія – 38

Чехія – 38

Ісландія – 20

Франція – 17

Німеччина – 6

Нагадаємо, у фіналі після виступу соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".

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