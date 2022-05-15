"Євробачення-2022": результат голосування конкурсу

У ніч проти 15 травня стало відомо, хто переміг на конкурсі "Євробачення-2022".
Так, цьогорічним тріумфатором став український гурт Kalush Orchestra. Пропонуємо ознайомитися із результатом голосування журі та глядачів. Так, на конкурсі найменше балів отримала Німеччина (6), тоді як переможця оцінили в 631 бал.
У Великої Британії, яка отримала срібло, – 466 балів, а у Іспанії на 7 менше – 459.
4 місце – Швеція – 438
5 місце – Сербія – 312
6 місце – Італія – 268
7 місце – Молдова – 253
8 місце – Греція – 215
9 місце – Португалія – 207
Норвегію оцінили у 182 бали, Нідерланди – 171, Польщу – 151. Лише на 10 менше отримала Естонія – 141.
Литва – 128
Австралія – 125
Азербайджан – 106
Швейцарія – 76
Румунія – 65
Бельгія – 64
Вірменія – 61
Фінляндія – 38
Чехія – 38
Ісландія – 20
Франція – 17
Німеччина – 6
Нагадаємо, у фіналі після виступу соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".
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