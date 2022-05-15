"Евровидение-2022": результат голосования конкурса

В ночь на 15 мая стало известно, кто победил на конкурсе "Евровидение-2022".

Так, триумфатором стала украинская группа Kalush Orchestra. Предлагаем ознакомиться с результатом голосования жюри и зрителей. На конкурсе меньше всего баллов получила Германия (6), тогда как победителя оценили в 631 балл.

В Великобритании, получившей серебро – 466 баллов, а в Испании на 7 меньше – 459.

4 место – Швеция – 438

5 место – Сербия – 312

6 место – Италия – 268

7 место – Молдова – 253

8 место – Греция – 215

9 место – Португалия – 207

Норвегию оценили в 182 балла, Нидерланды – 171, Польшу – 151. Только на 10 меньше получила Эстония – 141.

Литва – 128

Австралия – 125

Азербайджан – 106

Швейцария – 76

Румыния – 65

Бельгия – 64

Армения – 61

Финляндия – 38

Чехия – 38

Исландия – 20

Франция – 17

Германия – 6

Напомним, в финале после выступления солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу : "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!".

Читайте также: