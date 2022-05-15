"Евровидение-2022": результат голосования конкурса

В ночь на 15 мая стало известно, кто победил на конкурсе "Евровидение-2022".
Так, триумфатором стала украинская группа Kalush Orchestra. Предлагаем ознакомиться с результатом голосования жюри и зрителей. На конкурсе меньше всего баллов получила Германия (6), тогда как победителя оценили в 631 балл.
В Великобритании, получившей серебро – 466 баллов, а в Испании на 7 меньше – 459.
4 место – Швеция – 438
5 место – Сербия – 312
6 место – Италия – 268
7 место – Молдова – 253
8 место – Греция – 215
9 место – Португалия – 207
Норвегию оценили в 182 балла, Нидерланды – 171, Польшу – 151. Только на 10 меньше получила Эстония – 141.
Литва – 128
Австралия – 125
Азербайджан – 106
Швейцария – 76
Румыния – 65
Бельгия – 64
Армения – 61
Финляндия – 38
Чехия – 38
Исландия – 20
Франция – 17
Германия – 6
Напомним, в финале после выступления солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу : "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!".
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