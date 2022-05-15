Kalush Orchestra триумфально победила на "Евровидении-2022"

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania покорила публику "Евровидение-2022".

Коллектив стал победителем конкурса и сделал наше государство хозяйкой следующего.

В сумме артисты получили 631 балл – от жюри (192) и в результате голосования зрителей из стран-участниц (439).

Заветную 12-ю музыкантам поставили Польша, Молдова, Румыния, Литва и Латвия. 10-ю Украину наградили Исландия, Франция и Германия.

Таким образом, Kalush Orchestra стали третьими, кто принес Украине победу в "Евровидении": дебютировала в этой роли в 2004 году зажигательная Руслана со своими "Дикими танцами", а в 2016 году торжествовала Джамала с проникновенным хитом 1944.

Публика туринской арены PalaOlimpico громкими аплодисментами приветствовала победителей, а сами звезды не сдерживали радостных эмоций.

Заметим, в течение последних двух месяцев букмекеры предсказывали победу представителям Украины.

Напомним, Kalush Orchestra в финале "Евровидения-2022" сказал то, чего от него ждала вся Украина. Коллектив призвал помочь Мариуполю и "Азовстали".

Читайте также: