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"Евровидение-2022": текстовая онлайн-трансляция грандфинала конкурса

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"Евровидение-2022": текстовая онлайн-трансляция грандфинала конкурса

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Сегодня в Турине, Италия проходит грандфинал конкурса "Евровидение-2022".

В финале принимают участие 25 стран. Украина выступит под номером 12. Отметим, что по прогнозам букмекеров, группа Kalush Orchestra, представляющая в этом году Украину, находится на первом месте. Впрочем, кроме зрителей оценки будут ставить члены жюри от каждой страны.

По всей вероятности, они могут занизить нам балл. Помните, как было в прошлом году? По голосам зрителей группа Go_A, которая в 2021-м на конкурсе представляла Украину, оказалась на втором месте, но из-за баллов жюри конкурсанты заняли пятое место. Посмотрим, как будет в этот раз.

ТСН.ua специально для вас ведет текстовую онлайн-трансляцию. Давайте вместе наблюдать за ходом событий на конкурсе.

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