"Євробачення-2022": текстова онлайн-трансляція грандфіналу конкурсу

У Турині, Італія сьогодні відбувається грандфінал конкурсу "Євробачення-2022".

У фіналі беруть участь 25 країн. Україна виступить під номером 12. Зазначимо, що за прогнозами букмекерів, гурт Kalush Orchestra, який цьогоріч представляє Україну, перебуває на першому місці. Втім, окрім глядачів, оцінки ставитимуть члени журі від кожної країни.

Цілком ймовірно, що вони можуть занизити нам бал. Пам'ятаєте, як було минулоріч? За голосами глядачів гурт Go_A, який 2021-го на конкурсі представляв Україну, опинився на другому місці, та через бали журі конкурсанти посіли п'яте місце. Подивимось, як буде цього разу.

ТСН.ua спеціально для вас веде текстову онлайн-трансляцію. Давайте разом спостерігати за перебігом подій на конкурсі.