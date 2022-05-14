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"Євробачення-2022": текстова онлайн-трансляція грандфіналу конкурсу

Дата публікації
Перегляди
17к
Час на прочитання
1 хв
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"Євробачення-2022": текстова онлайн-трансляція грандфіналу конкурсу

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

У Турині, Італія сьогодні відбувається грандфінал конкурсу "Євробачення-2022".

У фіналі беруть участь 25 країн. Україна виступить під номером 12. Зазначимо, що за прогнозами букмекерів, гурт Kalush Orchestra, який цьогоріч представляє Україну, перебуває на першому місці. Втім, окрім глядачів, оцінки ставитимуть члени журі від кожної країни.

Цілком ймовірно, що вони можуть занизити нам бал. Пам'ятаєте, як було минулоріч? За голосами глядачів гурт Go_A, який 2021-го на конкурсі представляв Україну, опинився на другому місці, та через бали журі конкурсанти посіли п'яте місце. Подивимось, як буде цього разу.

ТСН.ua спеціально для вас веде текстову онлайн-трансляцію. Давайте разом спостерігати за перебігом подій на конкурсі.

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