Игорь Кондратюк объяснил, нарушил ли Kalush Orchestra правила "Евровидения-2022"

В финале "Евровидения-2022" во время выступления Kalush Orchestra прямо со сцены попросил помочь Украине спасти Мариуполь.

Коллектив это сделал ради Украины, ведь у каждого украинца болит душа за Азовсталь.

Впрочем, сразу же возник вопрос, нарушила ли группа правила "Евровидения". Это объяснил музыкальный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк.

По его словам, это грубое нарушение правил международного песенного конкурса.

"Kalush уже победил. Призыв "Save Azovstal" — это грубое нарушение правил "Евровидения", но это не имеет значения для всех, кто переживает за судьбу защитников Азовстали больше, чем конкурсантов из Украины", — написал Кондратюк в Facebook.

Между тем, в правилах "Евровидения" указано, что "запрещены политические высказывания; не допускаются нецензурные или оскорбительные высказывания и коммерческие сообщения". Ничего из этого из уст музыкантов на сцене в Турине не прозвучало. К тому же ранее участник от Грузии выкрикнул после выступления "make love, not war", что в переводе означает — "занимайтесь любовью, а не войной".

Также и фанаты "Евровидения" отмечают, что слова Kalush Orchestra согласовал с организаторами конкурса.

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