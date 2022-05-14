"Евровидение-2022": представители Чехии ярко открыли финал конкурса

Участники от Чехии на "Евровидении-2022"

Только что начался финал международного песенного конкурса "Евровидение-2022". Именно сегодня станет известно, кто же получит наибольшее количество баллов и займет первое место.

Тем временем участники демонстрируют свои мастерски подготовленные выступления. Первыми на сцену вышли представители Чехии - We Are Domi.

Группа исполнила свою гармоничную песню Lights Off. Лидер группы демонстрировала свой мощный голос, а остальные участники коллектива играли на музыкальных инструментах: гитаре и клавишных.

Выступление группы сопровождалось интересным видеорядом. В ролике транслировались скульптуры эпохи Возрождения.

К слову, букмекеры прогнозируют, что представители Чехии, группа We Are Domi, займут на международном конкурсе 12 место.

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