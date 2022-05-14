Сборная Украины U-21 объявила состав на решающие матчи отбора на Евро-2023

Сборная Украины U-21 объявила состав на решающие матчи отбора на Евро-2023

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился с составом команды на завершающие матчи квалификации чемпионата Европы-2023.

Украинская молодежка начнет подготовку к четырем финальным матчам отбора во вторник, 17 мая. Сбор команды пройдет в Стамбуле.

В Стамбуле Украина проведет два домашних матча квалификации против Северной Македонии (5 июня) и Франции (9 июня). Еще два матча команда Ротаня сыграет на выезде – против Фарерских островов (1 июня) и Армении (12 июня).

Состав молодежной сборной Украины

Вратари : Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники : Антон Боль, Константин Вивчаренко (оба — "Динамо" Киев), Александр Драмбаев ("Мариуполь" Мариуполь), Алексей Сыч, Роман Дидык (оба — "Движение" Львов), Дмитрий Капинус ("Металлист 1925" Харьков), Максим Таловеров ("Славия", Чехия).

Полузащитники : Георгий Судаков, Артем Бондаренко (оба — "Шахтер" Донецк), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Полесье" Житомир), Данило Алефиренко, Максим Хлань (оба — "Заря" Луганск), Эльдар Кулиев ("Минай"), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба — "Черноморец" Одесса), Дмитрий Крыськив ("Металлист 1925" Харьков), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Богдан Белошевский ("Александрия").

Нападающие : Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Владислав Супряга ("Сампдория", Италия), Николай Кухаревич ("Левен", Бельгия), Богдан Вьюник ("Цюрих", Швейцария).

Украина занимает второе место в группе H, уступая Франции шесть очков и опережая Сербию на два балла.

На чемпионат Европы выйдут победители групп, лучшая команда в рейтинге вторых мест, а также четыре победителя плейоф, в котором сыграют восемь других команд среди занявших вторые места.

Напомним, что сборная Украины по футболу в рамках подготовки к плейофу отбора на Чемпионат мира-2022 победила в контрольном матче "Боруссию" Менхенгладбах.

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