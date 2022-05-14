"Евровидение-2022": онлайн-трансляция финала конкурса

Сегодня, 14 мая, в Турине, Италия состоится гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

За победу сразятся представители 25 стран. Наши конкурсанты, группа Kalush Orchestra выйдет на сцену под номером 12.

Специально для вас ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Посмотреть финал можно на официальном YouTube-канале конкурса – Eurovision Song Contest.

Также следить за ходом событий можно:

на телеканале UA:Культура

на официальном Facebok Евровидения

на сайте Суспильне Культура

на YouTube-канале "Евровидение Украина"

на сайте Общественное Евровидение

Кроме того, смотреть шоу можно в приложении "Дія". Для этого необходимо обновить приложение и выбрать общественный телеканал UA: КУЛЬТУРА.

Обратим внимание, что букмекеры прогнозируют, что в финале песенного конкурса Украина должна победить. Выступление коллектива в первом полуфинале устанавливает рекорд по просмотрам на YouTube.

Напомним, редакция ТСН.ua подготовила порядок выступлений участников Евровидения-2022 в финале и их песни. Kalush Orchestra выйдет на сцену под номером 12.

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