"Евровидение-2022": онлайн-трансляция финала конкурса

Сегодня, 14 мая, в Турине, Италия состоится гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2022".
За победу сразятся представители 25 стран. Наши конкурсанты, группа Kalush Orchestra выйдет на сцену под номером 12.
Специально для вас ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Посмотреть финал можно на официальном YouTube-канале конкурса – Eurovision Song Contest.
Также следить за ходом событий можно:
- на телеканале UA:Культура
- на официальном Facebok Евровидения
- на сайте Суспильне Культура
- на YouTube-канале "Евровидение Украина"
- на сайте Общественное Евровидение
Кроме того, смотреть шоу можно в приложении "Дія". Для этого необходимо обновить приложение и выбрать общественный телеканал UA: КУЛЬТУРА.
Обратим внимание, что букмекеры прогнозируют, что в финале песенного конкурса Украина должна победить. Выступление коллектива в первом полуфинале устанавливает рекорд по просмотрам на YouTube.
Напомним, редакция ТСН.ua подготовила порядок выступлений участников Евровидения-2022 в финале и их песни. Kalush Orchestra выйдет на сцену под номером 12.
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