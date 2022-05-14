"Євробачення-2022": онлайн-трансляція фіналу конкурсу

Сьогодні, 14 травня, у Турині, Італія, відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".
За перемогу змагатимуться представники 25 країн. Наші конкурсанти, гурт Kalush Orchestra вийде на сцену під номером 12.
Спеціально для вас ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію.
Подивитися фінал можна на офіційному YouTube-каналі конкурсу – Eurovision Song Contest.
Також слідкувати за перебігом подій можна:
- на телеканалі UA:Культура
- на офіційному Facebok Євробачення
- на сайті Суспільне Культура
- на YouTube-каналі "Євробачення Україна"
- на сайті Суспільне Євробачення
Крім того, дивитися шоу можна у застосунку "Дія". Для цього потрібно оновити застосунок і обрати суспільний телеканал UA: КУЛЬТУРА.
Зауважимо, що букмекери прогнозують, що у фіналі пісенного конкурсу Україна має перемогти. Виступ колективу у першому півфіналі встановлює рекорд за переглядами на YouTube.
Нагадаємо, редакція ТСН.ua підготувала порядок виступів учасників "Євробачення-2022" у фіналі та їхні пісні. Kalush Orchestra вийде на сцену під номером 12.
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