"Євробачення-2022": онлайн-трансляція фіналу конкурсу

Сьогодні, 14 травня, у Турині, Італія, відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

За перемогу змагатимуться представники 25 країн. Наші конкурсанти, гурт Kalush Orchestra вийде на сцену під номером 12.

Спеціально для вас ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію.

Подивитися фінал можна на офіційному YouTube-каналі конкурсу – Eurovision Song Contest.

Також слідкувати за перебігом подій можна:

на телеканалі UA:Культура

на офіційному Facebok Євробачення

на сайті Суспільне Культура

на YouTube-каналі "Євробачення Україна"

на сайті Суспільне Євробачення

Крім того, дивитися шоу можна у застосунку "Дія". Для цього потрібно оновити застосунок і обрати суспільний телеканал UA: КУЛЬТУРА.

Зауважимо, що букмекери прогнозують, що у фіналі пісенного конкурсу Україна має перемогти. Виступ колективу у першому півфіналі встановлює рекорд за переглядами на YouTube.

Нагадаємо, редакція ТСН.ua підготувала порядок виступів учасників "Євробачення-2022" у фіналі та їхні пісні. Kalush Orchestra вийде на сцену під номером 12.

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