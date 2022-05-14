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У Росії стане розкішшю навіть звичайний офісний папір

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У Росії стане розкішшю навіть звичайний офісний папір

Фото: Pexels

Через вторгнення в Україну один із найбільших виробників паперу у світі йде з російського ринку.

Американська компанія Sylvamo Corporation, один із найбільших виробників паперу у світі, у тому числі популярного бренду SvetoCopy, йде з РФ через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

"Ми вирішили залишити Росію. Ми робитимемо це в установленому порядку і ведемо процес продажу нашого російського бізнесу. Ми працюємо над досягненням угоди і плануємо завершити цей процес у найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що міжнародна продовольча компанія Vičiūnai Group найняла консультантів з Ernst & Young, щоб швидше вийти з російського ринку. 

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