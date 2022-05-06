Компанія TeamViewer заявила про вихід із ринку Росії та Білорусі

Німецька компанія TeamViewer, яка займається розробкою програмного забезпечення для віддаленого доступу, заявила про вихід із ринку Росії та Білорусі.

Рішення пов'язане з війною РФ проти України.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

"TeamViewer підтримує Україну і виходить з Росії/Білорусі. Ми глибоко шоковані жахливим нападом Росії на Україну. Як глобальна компанія, TeamViewer підтримує універсальні цінності свободи та демократії, і ми засуджуємо будь-які форми насильства та агресії. Оскільки ця війна постійно загострює і сильно порушує наші цінності, ми вирішили повністю припинити будь-яку ділову діяльність у Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Крім дотримання всіх міжнародних санкцій та негайного припинення нового бізнесу, TeamViewer також не продовжуватиме жодних контрактів із замовниками з Росії чи Білорусі. Існуючі підписки, які не підпадають під дію санкцій, які не пов’язані з неправомірним використанням наших продуктів, будуть діяти до закінчення контракту, але не будуть подовжені після цього.

Водночас для компаній з України TeamViewer наразі безкоштовно пропонує свої продукти. Більше того компанія пожертвувала понад 750 тисяч євро організаціям Червоного Хреста для надання гуманітарної допомоги на місцях.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 72-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. А працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися сотні міжнародних компаній.

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