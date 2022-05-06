Компания TeamViewer заявила о выходе с рынка России и Беларуси

Немецкая компания TeamViewer, занимающаяся разработкой программного обеспечения для удаленного доступа, заявила о выходе из рынка России и Беларуси.

Решение связано с войной РФ против Украины.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

"TeamViewer поддерживает Украину и выходит из России/Беларуси. Мы глубоко шокированы ужасным нападением России на Украину. Как глобальная компания TeamViewer поддерживает универсальные ценности свободы и демократии, и мы осуждаем любые формы насилия и агрессии. Поскольку эта война постоянно обостряет и сильно нарушая наши ценности, мы решили полностью прекратить любую деловую деятельность в России и Беларуси", — говорится в сообщении.

Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса TeamViewer также не будет продлевать никаких контрактов с заказчиками из России или Беларуси. Существующие подписки, не подпадающие под действие санкций, не связанные с неправомерным использованием наших продуктов, будут действовать до окончания контракта, но не будут продлены после этого.

В то же время, для компаний из Украины TeamViewer сейчас бесплатно предлагает свои продукты. Более того, компания пожертвовала более 750 тысяч евро организациям Красного Креста для оказания гуманитарной помощи на местах.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 72-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. А работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались сотни международных компаний.

Читайте также: