В России станет роскошью даже обычная офисная бумага

Из-за вторжения в Украину один из крупнейших производителей бумаги в мире уходит с российского рынка.
Американская компания Sylvamo Corporation, один из крупнейших производителей бумаги в мире, в том числе популярного бренда SvetoCopy, уходит из РФ из-за вторжения России в Украину.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Мы решили покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что международная продовольственная компания Vičiūnai Group наняла консультантов из Ernst & Young, чтобы поскорее выйти из российского рынка.
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