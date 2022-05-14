В России станет роскошью даже обычная офисная бумага

В России станет роскошью даже обычная офисная бумага

Из-за вторжения в Украину один из крупнейших производителей бумаги в мире уходит с российского рынка.

Американская компания Sylvamo Corporation, один из крупнейших производителей бумаги в мире, в том числе популярного бренда SvetoCopy, уходит из РФ из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Мы решили покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что международная продовольственная компания Vičiūnai Group наняла консультантов из Ernst & Young, чтобы поскорее выйти из российского рынка.

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