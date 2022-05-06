Компания Vičiūnai Group запустила процесс ускоренного выхода из России и наняла консультантов

Международная продовольственная компания Vičiūnai Group наняла консультантов из Ernst & Young, чтобы поскорее выйти из российского рынка.

В настоящее время эта компания продолжает процесс продажи своих активов в Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Надо признать, что первые недели после начала войны были хаотичными. Мы отвлекались и совершали ошибки. Решение полностью покинуть Россию помогло быстро уточнить цели, а команда профессионалов по EY придала процессу продаж новый импульс и четкую структуру. Могу сказать, что в смысле оценки прогресса мы сегодня одни из лидеров в категории "выход из России. Я не исключаю возможности того, что власти начнут создавать препятствия, но пока процесс проходит относительно гладко", — говорит член правления Vičiūnai Group Дайнюс Матиошайтис.

Ожидается, что процесс к моменту подписания контракта и завершения сделки будет завершен примерно через 3 месяца.

"Некоторые западные концерны продают свой бизнес за символическую цену, но сохраняют возможность выкупа акций через неопределенный срок. Мы этого делать не будем – мы оставляем Россию навсегда", – отметил Матиошайтис.

Отметим, что компания приняла решение о полном уходе из России еще 7 марта. Vičiūnai Group, работающая в Украине, с самого начала войны поддерживает страну. Объем поддержки превышает 500 тысяч евро. Предприятия группы также предоставляют в пользование свою тяжелую технику и пищевые продукты.

В Литве Vičiūnai Group занимается размещением и питанием беженцев и предоставляет им рабочие места. Кроме того, в результате войны в Украине Vičiūnai Group уже потеряла свой логистический склад, полностью сгоревший после обстрела российской артиллерии. Продукция, которая до этого хранилась на складе, передавалась украинским военным и подразделениям ТРО.

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