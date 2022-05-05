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Стало известно, сколько граждан ЕС поддерживают предоставление помощи Украине и санкции против РФ

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Стало известно, сколько граждан ЕС поддерживают предоставление помощи Украине и санкции против РФ

Pexels

80% граждан Европейского союза поддерживают предоставление финансовой помощи Украине.

Также они выступают за введение санкций против РФ и российских олигархов.

Об этом свидетельствуют данные исследования проекта Евробарометр, сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Граждане европейских стран сегодня с Украиной и это значит, что нашим партнерам нужно сильнее и быстрее бить по экономике россии, чтобы остановить ужасную войну в Украине", — подчеркнул Ермак.

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Напомним, США продолжают выискивать по всему миру дорогие активы российских олигархов, после чего конфискуют их. В этот раз на Фиджи нашли и арестовали яхту Amadea стоимостью $450 млн, принадлежащую подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову.

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