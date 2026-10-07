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РФ могла поднять группу Ту-95МС: когда ожидают возможные пуски ракет
Мониторинговые каналы сообщают о предполагаемом вылете группы российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В ночь на 7 октября с российского аэродрома «Оленья» в Оленегорске, по предварительной и пока не подтвержденной информации, могло вылететь неустановленное количество стратегических бомбардировщиков Ту-95МС .
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Если вылет носит боевой характер, ориентировочное время возможных пусков крылатых ракет — с 04:00 до 05:00.
В таком случае ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно с 05:00 до 06:00.
В то же время, официального подтверждения боевого вылета Ту-95МС пока нет.
Ранее сообщалось, что в воздухе находятся стратегические бомбардировщики РФ, в частности, Ту-160, а мониторинговые ресурсы предупреждали о вероятности привлечения стратегической авиации этой ночью.
Украинцы призывают следить за сообщениями Воздушных сил и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что ранее Зеленский снова срочно обратился к украинцам из-за угрозы массированной атаки, когда она может быть.