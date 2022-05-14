"Євробачення-2022": представники від Чехії яскраво відкрили фінал конкурсу

Учасники від Чехії на "Євробаченні-2022"

Щойно розпочався фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Саме сьогодні стане відомо, хто ж отримає найбільшу кількість балів та посяде перше місце.

А тим часом учасники демонструють свої майстерно підготовлені виступи. Першими на сцену вийшли представники Чехії - We Are Domi.

Гурт виконав свою гармонійну пісню Lights Off. Лідерка гурту демонструвала свій потужний голос, а решта учасників колективу грали на музикальних інструментах: гітарі та клавішних.

Виступ гурту супроводжувався цікавим відеорядом. Так, у ролику транслювалися скульптури епохи Відродження.

До слова, букмекери прогнозують, що представники від Чехії, гурт We Are Domi, посядуть на міжнародному конкурсі 12 місце.

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